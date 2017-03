Macchiavelli y Larreta inauguran el Parque Natural Lago Lugano.

En 2010, el legislador Adrián Camps presentó un proyecto de ley para transformar al Lago Lugano en un Área de Reserva Ecológica (ARE). Si bien el bloque oficialista no estaba de acuerdo con la propuesta, en 2012, se llegó a un acuerdo y la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº 4467, que protege al Lago Lugano junto a sus costas y sectores de pastizales y arbustos, prohibiendo cualquier alteración de la zona, pero con zonificación Urbanización Parque en lugar de ARE. Luego, el entonces Presidente de Agencia de Protección Ambiental (APRA), Juan Carlos Villalonga, manifestó la necesidad de transformar el lugar en una reserva y desde el Gobierno porteño se instalaron carteles identificatorios. Ante este hecho, el legislador Camps representó la iniciativa de máxima, pero el PRO, aún se niega a ponerla en tratamiento. En su lugar, cambió los carteles de Reserva Ecológica por los de Parque Natural.

