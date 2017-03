El legislador Gustavo Vera, cuestionó a Esteban Bullrich, y Soledad Acuña

“La paritaria nacional no solo tiene que ver con el salario o con la compensación que el Estado tiene que hacerle a las provincias para llegar a un piso básico de acuerdo, sino que también tiene que ver con las condiciones de trabajo pedagógicas y el diseño de la propia escuela pública. Por lo tanto, lo que está haciendo el Gobierno desmantelando la paritaria nacional, no solo que es ilegal, sino que también deja librada a la propia suerte de cada presupuesto provincial el destino de la escuela pública”, indicó el legislador porteño.

“Pero no lo da porque hay una orden del Gobierno nacional de endurecer la posición de una manera irracional frente a los docentes. Hay distritos que ya podrían haber hecho ofertas, aunque igual no hubieran evitado este paro, que se hizo por la paritaria nacional docente”, señaló el diputado porteño.

