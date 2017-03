Método Kairós Teatro presenta “Strip Poker”

El sábado 1 de Abril a las 21:00h. regresa a escena “Strip Poker” una comedia sobre los vínculos, que cuenta una loca historia de dos parejas muy distintas entre sí. Con una exitosa primer temporada, de 4 meses en cartel, y con casi todas las funciones a sala llena, esta obra se convirtió en una de las comedias suceso del OFF. Sinopsis: Una pareja invita a sus nuevos vecinos para conocerse, pero la cena se vuelve una verdadera pesadilla… Esta comedia muestra con ironía la falsedad de las relaciones sociales e incluso matrimoniales, que solo pueden alcanzar una forma de paz hipócrita por medio del secreto y de la mentira. Como en una partida de Strip Poker, se trata de no desvelarse demasiado, para no quedarse al desnudo. A menos que la verdad, al final, provoque una gigantesca explosión… de risa.

