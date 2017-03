Sujarchuk: “Macri se convirtió en un representante de las corporaciones”

Finalmente, respecto de si ve posibilidades de que mejore la situación nacional, concluyó: “Yo creo que Macri no sabe cuánto cobra un jubilado, pero sabe a cuanto está la bolsa ese día. Es cuestión de ver en que canaliza cada uno su concentración. Hay una puesta en escena permanente, un marketing. Hay que dejarlo y hacerse cargo. Mientras hablan de la vuelta del pasado, nos están llevando a un pasado al cual Argentina no tiene que volver. Macri se convirtió en un representante de las corporaciones. Nosotros apoyamos al gobierno, le dimos las herramientas, hay que ver el país hacia donde apunta, hay que ver si es un país que contiene a la mayoría de los habitantes. Nosotros tenemos que ser autores de historias que generen futuro”.

Asimismo, Sujarchuk habló de la marcha del país y las medidas económicas de Mauricio Macri y resaltó que “hay una expresión popular que la dirigencia no está sabiendo canalizar. Es claro y evidente lo que pasa. Hay una idea de que es un problema de gobierno contra sindicalistas, pero no, es un problema de la gente. Un millón y medio de pobres se aleja de la idea de pobreza cero que expresaba el gobierno, de mejora económica de la cual hablaban. Expresan que ha habido una crisis que nadie ve, y ahora plantean que hay una recuperación que nadie siente. La expresión popular es enorme, y aquellos que sepan interpretar van a ser los que encabecen la propuesta de la sociedad”.

En otro orden de temas el jefe comunal se refirió a la reconstrucción del peronismo: “Siento un honor de que el peronismo me haya elegido y de poder trabajar con un montón de compañeros, llevando nuestra propuesta que es una alternativa al gobierno. Queremos ser un freno a la pérdida constante de la industria, entre otras cosas. El peronismo tiene la capacidad de renovarse a sí mismo. No hay PRO sin Macri, pero si peronismo sin Perón”.

Por otra parte, Sujarchuk habló de la causa judicial en la que se lo acusaba de malversar fondos nacionales el año pasado en su campaña por la intendencia y por la que fue sobreseído la semana pasada: “Fue una denuncia que hicieron denunciantes profesionales. Camaleones políticos que no saben construir, entonces se dedican a destruir. Ellos, los Costa -por Roberto senador provincial de Cambiemos y Leandro concejal de Escobar-, no representan ningún cambio por eso nunca ganaron ninguna elección. Denuncian por fondos que jamás administré. Nosotros tenemos tranquilidad, uno lo lamenta principalmente por sus hijos, sus seres queridos y porque pone en duda a algún sector de tu población”.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink