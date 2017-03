Novedades de Netflix. Los nuevos capitulos de “House of cards”, “Orange Is The New Black”, “Stranger Things” y “Narcos”

Netflix, es un servicio mensual de televisión online, actualmente cuenta con más de 60 millones de usuarios. Se trata de una plataforma de televisión online donde tú eliges que y cuando verlo. Te permite elegir entre un enorme catálogo de películas, series y documentales entre otros contenidos. Puedes ver el contenido en Smart TV, consolas de juegos, PC, Mac, dispositivos móviles, tabletas, siempre y cuando esten conectados a internet. Se trata de un servicio que no implica descarga de contenidos sino que estos se visualizan en tiempo real desde el sillón de casa u otro lugar, al margen de horarios impuestos, y no ocupan espacio en la memoria del dispositivo. Además, una de las principales ventajas es la posibilidad de ver una temporada completa de una serie el mismo día del estreno.

Las novedades

A la espera de las nuevas temporadas de “House of cards”, “Orange Is The New Black”, “Stranger Things” y “Narcos”, entre otras, Netflix lanzará en abril “Better Call Saul 3″, la precuela de “Breaking Bad” con el regreso del personaje de Gus Fring, el famoso dueño de los ‘Pollos Hermanos’. También llegan la sexta temporada de “The Walking Dead” y la segunda de “The Get Down”, entre otras, además de documentales y películas.

La tercera de “Better Call Saul” podrá verse desde el 11 de abril y seguirá con la modalidad de estrenar un capítulo semanalmente, algo que los “serieadictos” habituados al “binge watching”,ver la temporada completa de un tirón, han dejado hace tiempo en el pasado. Los creadores de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, Vince Gilligan y Peter Gould, se entusiasmaron con el retorno del empresario de comida rápida y narcotraficante encarnado por Giancarlo Esposito, como Gus Fring. En esta nueva temporada distintas conspiraciones y venganzas amenazan con derrumbar la nueva oficina legal de Jimmy, quien advertirá que su hermano Chuck podría estar intentando llevarlo al fracaso, tanto profesional como personal.

También llega la segunda parte de “The Get Down”, debutará el 7 de abril. Esta serie original, ambientada en el Bronx de los años 70, sigue a unos jóvenes que intentan cumplir sus sueños en medio de la inestabilidad económica y social.

The Walking Dead

En “The Walking Dead 6″, con debut el 11 de abril, luego de la muerte de Pete en manos de Rick, los sobrevivientes comienzan a cuestionarse el futuro, al mismo tiempo que idean nuevas formas para mantenerse con vida.

Entre las series estreno destacan “Girlboss”, sobre una muchacha rebelde y sin dinero, quien crea su propio imperio de moda y aprende a ser jefa. La comedia, inspirada en el best seller autobiográfico de Sophia Amoruso, debuta el 21 de abril. “Bill Nye Saves the World: Bill Nye”, ganadora de varios premios Emmy, invita a expertos y famosos a su laboratorio en un “talk show” donde explora asuntos científicos. La primera temporada se estrena el 21 de abril. Otro lanzamiento es “Dear White People”, basada en la película independiente del mismo nombre, a partir del 28 de abril. Satiriza las relaciones “posraciales” en Estados Unidos al relatar la vida de un grupo de estudiantes negros en una universidad de élite predominantemente blanca.

“Las Chicas del Cable” transcurre en la década de 1920, en Madrid, y gira en torno a cuatro mujeres que trabajan en la Compañía Telefónica Nacional de España. Se trata de la primera serie española original de Netflix, producto de ver el éxito que tuvieron en el streaming exponentes de ese país como “Velvet”, “El tiempo entre costuras” o “Gran hotel” (27 de abril).

En esta misma línea de producciones en países cuyos productos funcionan en Netflix, la Argentina tiene como representantes a las series “El marginal” o “Estocolmo”, y ya se filma el thriller dramático de 13 capítulos “Edha”, dirigida por Daniel Burman y coescrita junto a Mario Segade. Girará en torno al mundo de la moda y la música. Habrá una nueva serie argentina en Netflix, vista el año pasado en la TV pública: “La última hora”, y llegará el 1 de abril. Creada por Gastón Portal, Daniel Aráoz encarna a un hombre enigmático que recibe órdenes para acabar con la vida de ciertas personas.