Escándalo: Infiltración policial en asamblea de SUTEBA Tigre

Durante el transcurso de la asamblea detectamos la presencia de una persona que no era docente, ni conocido de ninguno de los presentes en la reunión. Esta persona fue vista filmando distintas intervenciones de compañeros y compañeras, ante lo que se le pidió que diga quien era y porqué estaba ahí. El mismo se identificó como Martín Prisco y dijo que se había acercado invitado por un trabajador de una alimenticia (luego se comprobó que el nombre de quien supuestamente lo había invitado era falso). Además, dijo que se domiciliaba en Boedo y que tenía una tía en la localidad de Pacheco y que se acercaba porque su mamá era ex docente en Caballito. Una vez que se le pidió que se retirara y se le reclamara más datos, se lo vio subir a una camioneta Hyundai patente IXA 768. El dominio del vehículo está a nombre de Domingo Pascual Prisco, quien figura en denuncias realizadas en el sitio Indymedia como oficial de inteligencia de la Policía Federal Argentina, lo que hace mucho más grave toda la situación.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink