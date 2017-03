Turistas gastaron $2.070 millones durante el fin de semana largo

La CAME aseguró que en 2016 el feriado por el Día de la Memoria coincidió con Semana Santa por lo cual “no se puede comparar” los niveles de ventas. De todos modos, destacó que “los comercios y operadores turísticos consultados por CAME aseguraron que la cantidad de gente que viajó y compró fue buena para este tipo de fechas que no son los más convocantes en materia de ocio y recreación”.

