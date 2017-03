Identidad de marca en la lencería del nuevo milenio

Por otro lado, hoy todo es viable porque no hay cánones de moda fuertes que rijan a toda la sociedad. Si bien no todos pueden comprarse de todo por una cuestión económica o espacial (no estando las marcas en todos los barrios) es posible usar el estilo que cada una elija. Hay mujeres que usan corset, otras seamless o sólo algodón. Erótico, sado, deportivo, básicos, lencería control, de autor… es una cuestión de actitud; oferta hay para todos los gustos.

Las grandes marcas de lencería y corsetería tienen líneas diversas, y suelen no dejar de lado la personalidad de marca, por lo que si se trata de una firma sensual, lo deportivo será claramente sensual también. El mesh y la combinación con transparencias son moda, ya dejaron de ser tendencia. Y no sólo en la lencería; hasta las remeras, calzas y buzos deportivos incluyeron transparencias y extracciones, tajos y encaje, combinando el mundo romántico o sensual con el deportivo cotidiano.

A esta altura del partido, las chicas no solo quieren divertirse: además buscan estar cómodas, verse lindas, encontrar su talle y pagar un precio justo. Hoy lo sensual y lo cómodo van de la mano y muchas marcas ofrecen esta combinación. Lo deportivo se extendió tanto en la sociedad que lo sensual tuvo que incorporarse; ahora la indumentaria deportiva no es utilizada sólo para hacer deporte sino para la cotidianeidad, incluso en personas que nunca practican deporte.

