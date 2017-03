¿Cada uno en su cama?, ¿Cada uno en su casa? Por Valeria Schapira.

Woody Allen y Mia Farrow hicieron historia en esto de ser pareja en casas separadas. Fueron pioneros de la corriente que hoy se conoce como LAT (Living Apart Together = Viviendo Aparte Juntos). Son las parejas que tienen un compromiso formal – que generalmente incluye el de ser fieles – y deciden vivir en distintos sitios.

