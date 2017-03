Estallaron las redes sociales: “El índice de pobreza bajó al 30,3 según el indec de Macri”

Credibilidad es un concepto que las personas utilizan para decidir si creen o no, ya que es una de las informaciones de la que no son testigos directos. En su aplicación intervienen componentes objetivos y subjetivos ya que se conceden a las fuentes, canales o plataformas de difusión de información. Esta noticia sin embargo carece de credibilidad y más teniendo en cuenta la pobreza que se ve en la calle a simple vista. Ya no da ni para discutir la versión oficial. Cuando los politicos inican su capacidad con mentiras, el efecto es aplastante a nivel electoral.

