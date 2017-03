El Senado  evaluó uso medicinal del cannabis

La investigadora del CONICET y especialista en neurociencia, Silvia Kochen, recordó que “en todo el mundo el uso de cannabis medicinal es legal” y agregó que “en pacientes que no responden a tratamientos tradicionales y en los que no hace falta cirugía, las investigaciones demostraron que responden al uso” de los derivados de la planta de marihuana.

