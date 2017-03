Anorexia y bulimia: Varones y trastornos en la conducta alimentaria

Lo más importante en los trastornos de la alimentación es comprender que la persona que los padece no es un ser que intenta llegar a ser un modelo famoso o un atleta de renombre ni es un persona caprichosa y egoísta que no le importa nada, sino que quienes lo sufren son personas comunes que buscan algo tan simple y tan necesario como el Amor.

A través del tratamiento también se intenta generar una nueva relación con la comida, que implica perderle el miedo, conocer de qué alimentos no se puede prescindir, cuál es el mejor plan alimentario para este momento de la vida de cada uno. Además se los acompañan con grupos multidisciplinarios para reconocer la enfermedad en todas sus dimensiones. Es muy importante que quien está en tratamiento no se sienta solo, para ello es que se conforman diferentes grupos de pares.

Quienes lo padecen son personas que buscan: amor. Esto no significa que sean carentes de amor o que sufran una decepción amorosa en su vida, no pueden recepcionar ese amor que les rodea. Ese conflicto en su vida, no lo pueden explicar. Tienen miedo a crecer, a estar solos/as. Están insertos en ámbitos sociales, pero en el interior viven una pesadilla a escondidas y sufren. Sufren sin poder hablar. Y sus palabras son sus síntomas. Su dolor se expresa callado a través de su negativa a comer o sus atracones.

Cuando profundizamos acerca del origen de los trastornos encontramos que son multicausales. No cualquier persona puede padecer anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Hay varios factores que influyen, como la herencia genética, la aprendida (características que surgen del seno familiar, por ejemplo, ciertas conductas, costumbres, gustos, preferencias a la hora de comer), los grupos de pertenencia y de referencias y la autoestima, la fortaleza interna, las crisis vitales y más. Hoy es un prejuicio pensar que estas acciones son típicas de las mujeres. No tiene que ver con el género.

