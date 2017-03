Avast reveló que la mayoría de los usuarios de PC están en riesgo debido a software desactualizado

“En el mundo de internet, los hábitos de seguridad, entre los que se encuentra mantener el software actualizado, juegan un papel importante en el nivel de protección”, dijo Ondrej Vlcek, Jefe de Tecnología, Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo de Negocios del Consumidor de Avast. “Si ejecutan programas desactualizados, los usuarios de PC son susceptibles de ataques por parte de hackers expertos que explotan vulnerabilidades conocidas o fáciles de encontrar. Algunos motivos por los cuales se usa software desactualizado pueden ser que las actualizaciones no se instalen correctamente, que los usuarios posterguen esta tarea o se olviden de hacerla incluso cuando el programa lo solicita. Recomendamos que los usuarios tengan el hábito de comprobar periódicamente el estado de la PC, que utilicen una herramienta de actualización automática del software, como la que proveemos en AVG Tune Up y se aseguren de que el antivirus esté siempre actualizado”.

