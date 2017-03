El Senado avanza con el proyecto de Ley de Emprendedores

La satisfacción de ver una idea concretada en un emprendimiento sustentable no debería tener obstáculos inevitables. En muchos casos, no se trata solo de perseguir un fin económico; estamos hablando también de obtener esa realización personal, de la posibilidad de que la historia de esfuerzo y superación llegue a un final feliz.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink