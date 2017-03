Aumentar el tamaño de la grieta: la “Plaza del Sí” el 1 de abril para apoyar al Gobierno.

La convocatoria extraoficial a la “Plaza del Sí” el 1 de abril para apoyar al Gobierno le preocupa al presidente Mauricio Macri. Su miedo pasa porque la Plaza de Mayo se muestre vacía, ante la postal que dejó la Marcha Federal Docente, donde no cabía un alfiler.

De hecho, el propio Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “la convocatoria a manifestarse el 1ro de abril en apoyo al Presidente Macri y/o en apoyo a la democracia no es promovida ni organizada por Cambiemos o el gobierno”, publicó Marcos en su Facebook.

Sin embargo, extraoficialmente salió a pedirle a sus ministros y funcionarios que movilicen gente para llenar la Plaza.

“Si no va nadie es un caos, no podemos tener una Plaza vacía”, admitieron a este sitio e insistieron: “Es verdad que no lo armamos nosotros, no fue nuestra idea, pero una vez que está ya no podemos decirle a la gente que no vaya y si no son muchos el resultado va a ser peor”.

El concepto que extendió a su equipo es que la convocatoria debe replicarse “por lo bajo”. Es decir, por canales no oficiales de Cambiemos. Ya circulan -cuentan desde la Rosada- cadenas de mails, mensajes de Whatsapp y fotos en redes sociales que convocan a la marcha.

El guante ya fué recibido por la oposición que está noche estarán preparando “la marcha del Helicoptero”.