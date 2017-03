Exigen el cierre preventivo de la mina Veladero

Por su parte, el Legislador recordó que “luego del anteúltimo episodio se exigió a la empresa Minera Argentina Gold Sociedad Anónima, operadora del emprendimiento Veladero, cumplir con la presentación de un estudio denominado HAZOP (Hazard and operability studies) en el que la empresa deberá detallar si realiza los trabajos que se exigen cumplimentar para la explotación de una mina a cielo abierto”. Ese protocolo, del que aún no hay noticias, debe incluir la “activación de bombas de contingencia y bombeo de líquidos de aguas superficiales y subterráneas mediante barreras hidráulicas; construcción de un dique de tierra para evitar el transporte hídrico de sedimentos; remoción de los sedimentos depositados en la planicie aluvial del rio Potrerillos a fin de evitar el transporte fluvial de contaminantes; implementación de un programa de revegetación para permitir la más pronta recuperación del ecosistema y reformulación del sistema de barreras existente, considerando que la descarga de contaminantes ha traspasado las barreras de contención diseñadas originalmente para Veladero”, expuso.

This entry was posted in Medio Ambiente Noticias and tagged Barrick Gold . Bookmark the permalink