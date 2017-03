Dejá de ser una persona buenita y comprensiva

Por ende, la próxima que sientas malestar frente a una persona que considerás “pobrecita y que no puede por si misma”, recordá que esa creencia puede resultar un tanto distorsionada y que en vez de ayudarla, la estás rebajando e impidiendo que haga el esfuerzo por si misma. No hay nada más digno y empoderante que percibir al destinatario de nuestra ayuda como una persona capaz y con recursos en vez de un pobrecito incompetente e idiota.

La manera de cortar con este patrón tóxico que nos llena de ira y tensiones, es simplemente bajarnos del pedestal, saber que somos humanos y que frente a nosotros tenemos personas con sus recursos. Comprender que ayudar, significa valorar al otro con sus capacidades y recursos, y no dejarlo como un “pobrecito e incapaz”. Comprender esto, me ayuda enormemente a ayudar en mi profesión como psicólogo y a mis familiares. Sabiendo que ellos pueden y yo no soy el sabelotodo que debe cambiar sus vidas. Eso es bajar de la omnipotencia. Y eso ayuda a prevenir enfermedades y kilos de dolor y malestar.

This entry was posted in Ciudad Sociedad . Bookmark the permalink