Gustavo Vera: “Siete de cada diez argentinos no llega a fin de mes”

“La política se metió de la peor manera en los hogares porque ahora la gente en lugar de mirar el fútbol o las novelas a las 19:00 tiene que agarrar lápiz y papel y ver qué gastos recortar, que no vas a consumir más, porque no llegas”, señaló.

En declaraciones a “Visión 7″, que se emite por la TV Pública, el también titular de La Alameda afirmó que “el problema de base no es destituyente, ni conspirativo o electoral. Es que siete de cada diez argentinos no llega a fin de mes”.

“No me equivoco ni exagero al decir que el 70 por ciento de la población económicamente activa no llega a fin de mes. Una familia para llegar a fin de mes necesita un salario de 25 mil pesos en adelante. Pero la mitad de la población está cobrando 10 mil pesos. Aún calculando dos ingresos no llegan a esa cifra. Solo el 20 por ciento de la población económicamente activa supera los 30 mil pesos”, sostuvo Vera.

