ADATA XPG presenta el disco externo SSD 3D NAND SD700X

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017.- ADATA® Technology, fabricante líder en módulos DRAM de alto rendimiento y productos flash NAND anunció la presentación del disco externo SSD XPG SD700X. “SSD XPG SD700X fue desarrollado para cumplir con el estándar IEC IP68 a prueba de agua y polvo, el disco cuenta también con un diseño resístete a los golpes. Disponible en 256GB, 512GB, y 1TB de 3D TLC NAND, el SD700X posee un estilo gamer, funciona conectado via USB 3.1 con Windows, Xbox One, PS4, y Android para brindar acceso inmediato.” Explicó Marcela Gorini, Country Manager Cono Sur de ADATA.

