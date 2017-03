Horacio Rodríguez Larreta presentó BA Elige

Cabe destacar que serán excluidas las propuestas que no sean de inversión, cuyo costo supere el presupuesto previsto, las que no entren en el ámbito de competencia del GCBA, sean contrarias a la normativa de aplicación, impliquen un gasto corriente o sean inviables técnicamente. De todas formas, las propuestas no admisibles serán notificadas a sus autores para que puedan reformularlas o proponer una nueva dentro del plazo establecido.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink