Ordenan al Ejecutivo transporte escolar, a 688 niñas, niños y adolescentes de la Villa 21/24.

Los Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos (Mariana DÍAZ, Fabiana SCHAFRIK, y Fernando JUAN LIMA), rechazaron el recurso de apelación del Poder Ejecutivo local y confirmaron por unanimidad, la medida cautelar dispuesta por las Jueza de Primera Instancia Elena LIBERATORI, y ordenaron al G.C.B.A. (Ministerio de Educación) que tuviera por inscriptos para el transporte escolar de este año, a 688 niñas, niños y adolescentes de la Villa 21/24 que concurren a educación estatal primaria lejos de ese barrio. El planteo inicial había sido deducido por el Asesor Tutelar de Cámara, Gustavo Daniel MORENO, quien había recepcionado los reclamos de las madres y padres de los niños para acceder al transporte escolar durante los años 2015 y 2016, y había intimado al Ministerio de Educación porteño, quien desoyó el reclamo del representante legal de los niños, y fijó un procedimiento de inscripción provisional para el ciclo lectivo 2017 sin tener en cuenta los 688 reclamos preexistentes, y lo acordado en una mesa de trabajo conformada a tales efectos. La sentencia de la Cámara de Apelaciones reprocha al Ministerio de Educación porteño no haber otorgado trámite alguno a las presentaciones efectuadas por el Ministerio Público Tutelar, y haber instrumentado un procedimiento de inscripción que no tuvo suficiente difusión para los padres de los niños.

