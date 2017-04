La marcha #1AVamosTodos por la Democracia a favor de Macri hoy a las 18 hs

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que la marcha es motorizada por “ciudadanos independientes” a través de las redes sociales y dijo que no participará. “No pienso participar de la marcha del 1 de abril. Es una marcha de ciudadanos independientes, motorizando por las redes. El Gobierno solamente se limita a decir gracias por el apoyo que le expresan, pero el Gobierno no participa”, afirmó Pinedo el jueves en declaraciones radiales.

