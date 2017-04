2 de Abril: Macri recibe a ex combatientes y familiares de caídos a 35 años de la Guerra de Malvinas

Se trata de los ex conscriptos que durante la guerra fueron movilizados al llamado Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en las bases militares de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián y Río Gallegos, desde donde despegaban los aviones a las islas, pero nunca entraron en combate y por eso no son reconocidos por el Estado como veteranos de guerra (VGM).

Tanto los familiares como este sector de los ex combatientes vienen planteando sus reparos con el proceso de identificación, ya que consideran que el gobierno anterior no los tuvo en cuenta en el proceso de entrevistas para lograr su consentimiento y se dejaron afuera de la consulta a muchas familias, y además rechazan que se mencione a los caídos como ‘NN’.

