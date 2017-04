Movilización popular “Marcha por la Democracia” en Plaza de Mayo

En los cánticos se pudieron escuchar mensajes todavía más directos hacia la oposición: “Argentina, sin Cristina (Kirchner)”; “No vuelven más”; “Se va a acabar esa costumbre de piquetear, van a tener que trabajar”; “(Roberto) Baradel, dejate de joder”. También hubo cantos a favor del gobierno como “Macri, no se va”; “Olé, olé, olá, si éste no es el pueblo, ¿el pueblo donde está?”; “Macri querido, el pueblo está contigo”. Hubogran presencia de personas mayores, familias con sus hijos y grupos de vecinos o colegios y clubes y otras entidades sociales.

Al no haberse dispuesto un palco central ni un orador de cierre de acto -el Gobierno había aclarado que no convocaba a la “Marcha de la Democracia”- la gente que llegaba a la Plaza se acercaba a las cámaras de televisión para exhibir sus carteles con consignas en apoyo a Macri y también al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.

