El legislador porteño de Bien Común anticipó que denunciará por espionaje ilegal a los responsables de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones, ex SIDE) como reveló el diario La Nación en una nota de Carlos Pagni.

De todas maneras, advirtió: “Si en el sorteo me toca el juez Luis Rodríguez, que es el padrino de la hija de Javier Fernández, me voy a mi casa y lo mismo si me toca Javier Martínez Di Giorgi”.

Vera remarcó que tanto Rodríguez como Martínez Di Giorgi son magistrados “sidedependientes”.

La presentación judicial que llevará a cabo el legislador porteño este viernes se dará, luego de que comprobara que es víctima de espionaje ilegal desde la ex SIDE.

El también titular de La Alameda, anticipó en declaraciones a El Destape web que aportará datos que involucra también a periodistas por el manejo de información generada por la AFI.

“La nota de Pagni no me causó sorpresa, porque la ex SIDE desde el origen de los tiempos viene siendo una cueva que sirve para persecución política y extorsión. Los gobiernos pasan y los hombres siguen siendo los mismos. Juan José Gallea era el mismo de la época de la Banelco con (Fernando) De la Rúa, o muchachos como (Darío) Richiarte, (Antonio) Stiuso y Javier Fernández. Sí es novedoso que esta vez tenemos pruebas y las vamos a presentar en Comodoro Py el viernes”, precisó Vera.

En ese sentido, el diputado de la Ciudad indicó que denunciará “a la ex SIDE y al Poder Ejecutivo”, al tiempo que aportará “testigos, con identidad reservada”.

“No vamos solo a basarnos en la nota de Pagni, sino que vamos a ir mas allá y denunciar a Macri y Arribas. En la presentación me voy a concentrar en lo que señaló Pagni y los señores A y B (se refiere a los agentes, que Pagni solo menciona con sus iniciales). El principal error de Néstor Kirchner fue haber cedido a la banda de Stiuso y luego pasó lo que pasó. Gustavo Béliz tenía razón”, precisó.

“Ya tenía indicios de que estas cosas estaban pasando. Por ejemplo tenía conversaciones con un amigo que tengo en Roma y al otro día Román Lejtman hablaba de las conversaciones que había tenido. Me llamaba la atención la rapidez con la que algunos medios tenían la información. Hay periodistas que se abastecen de información podrida, sacada de una cueva de ladrones o hacen operaciones al servicio de la SIDE. Lo voy a aportar a la Justicia”, remarcó.

Respecto a la posibilidad de que Vera sepa quiénes son los agentes de la AFI que aportan ese tipo de datos, reveló: “No lo voy a mencionar ahora, sino en el marco de la causa. Si la Justicia investiga, lo haremos público. Si en el sorteo me toca el juez (Luis) Rodríguez, que es el padrino de la hija de Javier Fernández, me voy a mi casa. Lo mismo si me toca (Javier) Martínez Di Giorgi.

Por último se refirió al hecho de que Pagni estuvo procesado por presunto manejo de información generada por la SIDE y señaló que “los acusados son gente a la que Stiuso le ha armado causas en contra”.

“Stiuso le ha hecho creer a todos los gobiernos que jugaba para ellos, y en esa movida cayeron en la volteada un montón de periodistas que cuestionaban parte del elenco histórico de la ex SIDE. La causa fue una venganza de Stiuso contra Pagni, como le pasó a Daniel Santoro y otros periodistas”, concluyó.