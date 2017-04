Absolvieron a médica imputada por abandono de persona en local bailable

El fiscal Walter López planteó la acusación afirmando que “quien debía actuar en consecuencia a la gravedad del caso omitió hacerlo, lo que derivó en el empeoramiento de la salud del paciente hasta fallecer”, y requirió una condena de 7 años de prisión efectiva e inhabilitación por el mismo término. El letrado apoderado de la querella, resaltó en su alegato de cierre que “la doctora abandonó a L.S. cuando tenía el deber de cuidarlo, y le dio la espalda mientras su salud empeoraba”, por lo que solicitó 8 años de prisión, inhabilitación por el mismo término, accesorias y costas. Finalmente, la defensa sostuvo que “se hizo un esforzado alegato sobre unos videos que fueron manipulados sin control judicial”, postuló que “el tipo penal de abandono de persona es atípico, la médica estaba ahí, no hay dolo, intensión, de abandono”, y que “puede ser negligencia, puede ser impericia, pero no abandono”, por lo que solicitó la absolución de su defendida.

Y continuó: “II.-Disponer la extracción de testimonios del acta de debate y remitirlos mediante oficio de estilo a las siguientes dependencias: a) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ante la posible infracción a la ley 23.737; b) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ante la posible comisión de un delito contra la propiedad (art. 163 inc. 2 del Código Penal) y; c) Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a sus efectos”.

“El Tribunal, por mayoría, y con una disidencia de esta presidencia, resuelve: I.-Absolver a L. C. B., de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al hecho materia de acusación fiscal y particular, sin costas (art. 106 párrafo 3ro. del Código Penal, y art. 248 del CPPCABA)”, expresó la magistrada.

