La Legislatura porteña homenajeó al líder de Sumo

“Luca significó un quiebre para el rock nacional, por eso nuestra intención fue dejar un lugar público, que no había en la Ciudad, que llevara su nombre”, explicó el ex legislador Rubén Devoto.

“Hace poco vivimos una tragedia en un recital de rock and roll, en el que estuve presente, y se ha instalado a través de los medios todo un discurso de estigmatización para quienes participamos de ese tipo de eventos. Hace poco se suspendió un show de La Renga en San Juan; no los dejan tocar en La Plata, ni en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un discurso que apunta directamente a la censura de todo un movimiento juvenil que se expresa a través de estas formas culturales. Podemos imaginarnos lo que Luca hubiese dicho o hecho en su momento”, manifestó durante la ceremonia Salvador Nuin, joven fanático de Sumo, quien estuvo entre los oradores.

Al iniciar su discurso, Adrián Camps destacó: “En estos momentos donde, lamentablemente, vemos todo el tiempo y por todos lados el rechazo a los inmigrantes, la xenofobia y el racismo, quería recordar que Luca fue un inmigrante, como lo fue Carlos Gardel también. Conoce a la Argentina a través de fotos de un amigo que vivía en Córdoba y decide venir hacia acá donde va a desarrollar su arte, que va a romper con los moldes del rock argentino, que muchos llaman rock nacional, pero según lo que he leído, a Luca esa denominación no le gustaba”.

