Aumenta la incidencia del Cáncer de Colon en Millennials y disminuye en miembros de la Generación X

Si bien es cierto que quien posee antecedentes familiares tiene mayor posibilidad de presentar pólipos o cáncer de colon, el no tenerlos no invalida la posibilidad de desarrollar la enfermedad. El 75% de los pacientes a los que se les diagnosticó la enfermedad no presentaban antecedentes de ningún tipo.

