Represión “light”: Patricia “Pato” Bullrich” aplicamos el protocolo antipiquetes 100%”

Pato aplicó el Protocolo. Que el Estado debe brindar la certeza de que todos los miembros de la sociedad pueden gozar de los mismos derechos, por ello, la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro; manifestar en la vía pública, es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, tales como el derecho de peticionar a las autoridades, el de libertad de expresión, el derecho de reunión, o el derecho de huelga; los que a su vez suponen, que quienes no participan de una manifestación en la vía pública, no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente.

“Nosotros sabemos que cuando no hay transportes, hay mucha gente que no va a trabajar, pero era simbólico demostrar que estábamos decididos a sacarlos”, comentó Bullrich, confirmando así mismo que hubo 6 detenidos por el desalojo en la Panamericana y ruta 197 .

