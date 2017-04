Docentes suspenden el paro a la espera de una “oferta superadora” de Vidal

El Frente de Unidad Docente resolvió ayer abrir un paréntesis en los paros a la espera de una “oferta superadora” del gobierno de María Eugenia Vidal, al que le exigió que cumpla con los fallos judiciales y que, además, devuelva la plata descontada por los días de huelga. El Ejecutivo no definió todavía la nueva convocatoria. A través de un comunicado de prensa, los seis gremios que integran el Frente ratificaron el plan de lucha por un salario por encima de la línea de pobreza a través de “distintas acciones gremiales”, pero advirtieron que si no hay avances en la negociación volverán a “medidas de acción directa”. En otras palabras, volvería el paro.

