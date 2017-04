Macri, sobre el crimen de Micaela: “No podemos tener este tipo de jueces”

Después, al analizar el impacto del paro del jueves pasado, sostuvo que “los gremios tienen que ser parte de la solución, no de los problemas”. Y consideró que las declaraciones de Omar Viviani, quien amenazó a los taxistas que decidieran trabajar ese día, fueron “un papelón”: “La actitud patotera no sirve de nada”.

Tras el hallazgo del cadáver de Micaela García ayer por la mañana, el presidente Mauricio Macri mostró su apoyo a la familia y además aseguró que el juez que dejó en libertad al principal sospechoso por el crimen debe ser apartado de su cargo. “Los argentinos tenemos que indignarnos, entender que así no se puede seguir. Tenemos que entender que el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma”, advirtió Macrí en el marco de una entrevista con radio Mitre.

