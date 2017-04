Gustavo Vera, espiado por Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Maxwell Smart. 

“El domingo pasado, en una editorial del diario La Nación, el periodista Carlos Pagni habló de una red ilegal de espionaje funcionando en la AFI, con la supervisión de Arribas y Majdalani y por lo tanto el Poder Ejecutivo. Había varios objetivos de espionaje ilegal, entre los cuales me citan a mí. Hay dos agentes con las siglas “A” y “D” que vienen interceptando mis comunicaciones y siguiendo mis movimientos desde hace por los menos cuatro meses”, relató el diputado de la Ciudad en su programa radial “La Verdad Concreta”, que se emite por radio on line Conexión Abierta.

