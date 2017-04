Revisionismo financiero: Un análisis sobre las expectativas de los agentes financieros

En concreto, las señales son claras. Aunque el presidente del BCRA seque la plaza de pesos o Caputo consiga todos los dólares del mundo, los tarifazos programados siguen haciendo su parte y desgastando el otrora optimismo. Esta tendencia no ha pasado desapercibida: sobre fines de marzo, el BCRA intervino el mercado secundario de LEBAC vendiendo de manera masiva para desplomar los precios y hacer subir el rendimiento implícito del instrumento. Esto se produce porque pese a que el central mantiene su tasa de referencia en 24,75%, la tasa de LEBAC continuó su sendero decreciente y la intención de Sturzenegger es que la misma no se “escape” de la referencia. ¿Qué sucede? La crisis genera monumentales excedentes líquidos en los bancos que son canalizados vía LEBAC, lo que hace que las licitaciones (ahora mensuales) de este instrumento sea sobreofertadas bajando su tasa. Un desconcierto general, que las consultoras le facturan al gobierno a la hora de sembrar las expectativas.

