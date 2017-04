Lenguas Vivas: Padres denuncian adoctrinamiento político en las Aulas

Con los chicos NO: A 48 horas de los incidentes ocurridos entre representantes de los maestros y efectivos de las fuerzas de seguridad en la Plaza de los 2 Congresos, la “guerra” continúa en las aulas donde docentes entregan a sus pupilos una versión violenta y sesgada de la realidad. Padres del Colegio Lenguas Vivas de Palermo, se sumaron hoy a la polémica que comenzó con la repudiable manipulación de niños del nivel inicial ( sala de 3 años) de una institución educativa de Ciudadela, quienes a propuesta de su maestra retrataron a través de sus dibujos, diversas escenas de violencia en donde ,conforme el relato realizado por la docente, policías agredían fisicamente a los maestros sin motivo aparente. En efecto, un grupo de padres denunciaron a este medio que en distintos cursos del nivel primario de esta institución emblematica de Palermo – que a la fecha se encuentra tomada por jóvenes del Centro de Estudiantes-, sus respectivos docentes ofrecieron espontáneamente a sus pupilos, una versión sesgada e ideologizada de los hechos ocurridos en la noche del domingo pasado, de donde se desprendía que la causa de la falta de clases de ayer martes había sido la represión injustificada a maestros, a manos de agentes de la policía al mando de este Gobierno. Los padres tomaron conocimiento de este repudiable hecho, – que rememora en parte a las tambien polémicas incursiones de militantes de la Cámpora en los Jardines de Infantes- por medio de los propios niños -muchos de ellos consternados por los vívidos relatos de sus maestros- y en forma automática se disparó una polémica en torno a si debe o no involucrarse a un niño de esa edad en una problemática adulta que además, según esta denuncia, fue abordada de una forma totalmente antipedagógica y visceral. Este portal pudo saber además, que un grupo de padres se encuentran acordando una presentación conjunta formal a las autoridades del establecimiento y del Ministerio de Educación, solicitando se informe si los contenidos brindados por los docentes se encuentran o no insertos en los respectivos programas curriculares y en caso negativo o de verificarse que las expresiones de estos maestros hayan sido inapropiadas, se adopten las medidas que correspondan conforme la normativa en vigencia.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink