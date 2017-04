¿Se puede ser creativo en los negocios?

Sorprender, inventar, mejorar lo ya inventado, llevar ideas geniales a la realidad… Cómo activar la innovación para que juegue a favor de nuestra empresa.

Todo lo contrario al “más de lo mismo” que predomina y que asume a empresas y consumidores por igual en el aburrimiento, la creatividad puede ser el vehículo para incrementar las ventas, reducir los costos, mejorar el clima laboral, optimizar el uso de los recursos, ser más sustentables, establecer alianzas duraderas, fidelizar clientes, abrir mercados… Precisamente, la creatividad es el límite.

“Las empresas han entendido que una organización creativa es mucho más efectiva”, declara Alejandro Raizman, socio de la agencia de comunicación creativa Aldente (www.aldente-group.com). “Creemos en la creatividad como filosofía de vida y la aplicamos en todos los ámbitos de nuestra organización”, asegura.

¿Qué significa creatividad en el marco de los negocios? “Lograr un delicado equilibrio entre lo novedoso y lo establecido sin dejar de lado la esencia del negocio, encontrar nuevas maneras de satisfacer a nuestro público sin dejar de disfrutar el proceso y el resultado final, descubrir soluciones a problemas que tenemos de una manera no convencional”, ensaya una respuesta Andrea Jatar, creadora de Viandas a la Olla (www.viandasdelaolla.com). ¿Cómo lo manifiesta en su empresa? “En nuestro caso, somos creativos en la elaboración de nuestras viandas experimentando con nuevos productos y nuevas recetas, además de adaptar recetas tradicionales a sabores locales, siempre con la premisa de cuidar la salud y el medio ambiente y también con nuestros proveedores, tratamos de trabajar bajo un esquema colaborativo que nos cierre a ambos”.

Nicolás Peria, socio de Gama Gourmet (www.gamagourmet.com.ar) aporta su punto de vista: “Es tener algo más de los que los demás ofrecen, esa vuelta de tuerca que hace a un producto diferente”. Y lo grafica con un hecho muy ligado a su profesión: “no se puede preparar la misma receta toda la vida”

Así en la empresa como en la vida

En el día a día, la creatividad es una herramienta esencial para poder sobrevivir. “La cotidianidad citadina es aburrida, todos buscamos algo, lo que sea, que nos saque de ese hastío, algo nuevo, algo de color, que nos haga sentir vivos, y hasta felices”, explica Maru Arabéhèty, creadora de Elle Van Tok (ellevantok.com.ar). “La creatividad es una manera de vivir, puede abarcarlo todo”, concluye.

Esto mismo se traslada al mundo empresario. “Ser creativo en los negocios no es distinto a ser creativo en otras áreas, como el arte, la cocina o en los deportes. Tiene que ver con encontrarle nuevos usos a las herramientas de siempre y saber emplear los elementos disponibles a favor”, Celeste Albertini, creadora de Casa La Querida (casalaquerida.com.ar).

¿Cualquiera puede ser creativo? “De manera continua se comprueba que los seres humanos, en todas las edades, pueden potenciar sus habilidades siempre que existan motivación, ganas de afrontar nuevos desafíos y sumar nuevas experiencias mediante un proceso de neuroplasticidad autodirigida”, dice Néstor Braidot, doctor en Ciencias, máster en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas (www.braidot.com). “ Quienes decidan sumarse a este desafío pronto podrán comprobar que su potencial no depende de la cantidad y la variedad de células nerviosas con las que han sido dotados, sino del número de conexiones que se generen entre ellas a partir de los estímulos que reciben del entorno, esto es, de lo que ellos mismos hagan por su cerebro”. En ese sentido, para liderar las emociones y manejar el estrés se trabaja sistemáticamente con un conjunto de técnicas destinadas a construir y potenciar la efectividad de varios neurocircuitos, entre ellos, los vinculados a la relajación, la empatía, la creatividad, el placer y el bienestar.

De la idea a la realidad

La creatividad tiene una barrera: la capacidad de quien tuvo la idea de llevarla a la realidad en el momento adecuado. “Hay que ver cómo y dónde aparece lo creativo”, asevera José Camilo Dali, director de Dali Life (www.facebook.com/dali.life). “A veces hay proyectos o productos súper creativos que no están acompañados de un contexto que facilite la venta y les resulta complicado llegar al público”, agrega.

“Al ser proveedores de servicios, la clave es tangibilizar las ideas”, dice Eliana Curzi, responsable de marketing de Holistic Relocation (www.holisticrelocation.com), empresa especializada en la reubicación de ejecutivos extranjeros que necesitan mudarse a la Argentina. “Estipular procesos diseñados para nuestra empresa y desarrollar herramientas para llevarlos a cabo”.

Por otra parte, es esencial entender que la creatividad es un proceso continuo, no algo que ocurre una vez. “Nada es eterno: lo que funciona hoy, mañana será un recuerdo… cambiar se hace imprescindible”, dice Raizman. “Sólo cuestión de romper moldes y atreverse a buscar ideas innovadoras que se reflejen en soluciones eficaces”, comenta. Y remata: “pensar de forma creativa tiene algo de arrojarse al vacío. Podés equivocarte, quedar en ridículo y, a veces, eso asusta. Por eso lo mejor es relajarse y no desesperar: tarde o temprano, las buenas ideas llegan, sólo es necesario mantenerse atento”.

Al respecto, Jatar agrega que “cuando se parte de una cultura que no permite quedarse en la zona de confort, es más fácil animarse a nuevos retos”. “Si el negocio funciona se puede jugar con más libertad, sin estar pendientes de los números. En mi caso, se pueden mantener las colecciones que son los ‘caballitos de batalla’, esas de las que las clientas nunca se cansan, pero al mismo tiempo jugar con otras más alocadas, más artísticas, menos de tendencia”, cuenta la diseñadora Cecilia Pont (www.ceciliapont.com.ar), para quien “ser creativo debería estar en la definición de ‘emprendedor’”.

A la hora de estimular la creatividad, las estrategias son múltiples. Cuando se agota, Pont recomienda vivir, viajar, salir, estudiar cosas nuevas, conocer lugares nuevos, trabajar… “La inspiración llega si estamos en movimiento”, concluye. Por su parte, Peria destaca que “el trabajo en equipo resulta estimulante para fomentar el desarrollo creativo”.

En un mundo tan competitivo, la creatividad es esencial para abrir horizontes, acercarse a los consumidores y experimentar la adrenalina equivalente a dar un salto al vacío. La premisa es que, en los negocios de hoy, de ninguna forma el malo conocido es mejor que el bueno por conocer.