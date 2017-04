La grieta: Roberto Navarro y Baby Etchecopar a las piñas en un baño

“Escucho a Navarro que dice: ‘Esto lo hicieron para quienes lo votaron’. Y claro Navarro, por eso ganó. Los que votamos a Macri no queremos más a los kirchneristas ni a los piqueteros. Ni a los desestabilizadores. Ni a la CGT. Ni a ningún sorete de estos que vive desestabilizando a gobiernos democráticos, como hicieron con Alfonsín. Navarro, ¿todavía no te enteraste que ganó por mayoría? ¿No viste Navarro la marcha multitudinaria de la gente que apoyamos a Macri? ¿Tanto les cuesta darse cuenta que perdieron?”, aseguró Etchecopar en medio de su comentario.

