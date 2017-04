La crisis económica llegó al Alto Palermo: trabajadores despedidos protestan al lado de los consumidores

Este 2017 se esperó que el viraje de rumbo impacte positivamente en la economía real de los argentinos. Pero la realidad es que no fué así. En este contexto el barrio de Palermo no escapa a los cierres de pymes y empresas, es por eso que la crisis económica llegó al Alto Palermo: trabajadores contra el cierre de Imaginarium. Un grupo de trabajadores junto a representantes del Sindicato de Empleados de Comercio se manifestaron en el reconocido centro comercial para denunciar que la empresa se va del país sin pagarle a sus empleados.

This entry was posted in Economía País and tagged Alto Palermo . Bookmark the permalink