UCA: Infome lapidario sobre “Los problemas económicos de las personas mayores”

“Hoy hay mucha discriminación basada en estereotipos que no son inocentes: no hay que asociar la vejez a la enfermedad o a la dependencia. Más del 60% percibe que su salud es buena y está en plena actividad. Hay que resignificar esta etapa de la vida”, añadió.

Además explicó: “esto es porque tienen una canasta distinta, que aún no se ha valorizado. Mientras no se defina esa canasta alternativa, utilizamos este indicador de pobreza subjetiva, que consiste en relevar a aquellas personas que declaran que los ingresos de su hogar no les alcanza para cubrir las necesidades del mes”.

3.2. Ingresos previsionales Los distintos tipos de prestaciones conllevan además distintos niveles de ingresos, esto es, de satisfacción de necesidades económicas tanto como de suficiencia de ingresos y capacidad de ahorro muy variadas. Para varones mayores de 65 años y mujeres de 60 años y más que perciben ingresos por jubilación y/o pensión, es decir, que perciben 1 o más beneficios previsionales, el promedio de ingresos por estas vías es de $ 8.208.8 La mitad de ellos percibe ingresos de hasta $5.000; solo 2 de cada 10 tienen ingresos superiores a $ 10.000; y apenas el 5% supera los ingresos estimados en $ 20.0009. Considérese que el nivel de ingresos provisto por las jubilaciones es mayor al recibido a través del sistema de pensiones;10 en promedio, las personas jubiladas (que no perciben pensión) ganan 39,3% más que las pensionadas (que no perciben jubilaciones de ningún tipo). En efecto, la media para jubilados/as es de $ 7.867 y de $ 5.649 para pensionados/as; en el último caso, el 70% gana hasta $ 5.000 y sólo 1 de cada 10 supera los $ 10.000 de ingresos

3. Jubilados/as, jubilaciones e ingresos previsionales: desigualdades preexistentes (y persistentes) En este sentido, si bien cerca del 94% de este grupo (varones de 65 años y más; mujeres de 60 años y más) percibe ingresos por jubilación o pensión, el porcentaje de quienes tienen ingresos suficientes o ven satisfechas sus necesidades económicas es significativamente menor. Es que, aun contemplando solamente a la población que percibe ingresos previsionales, las heterogeneidades y desigualdades económicas son de magnitud significativa. No todos perciben el mismo tipo de prestación previsional, no todos perciben los mismos ingresos ni todos logran satisfacer sus necesidades económicas en igual medida

1.3. Las personas mayores que no tienen jubilación ni pensión En cuanto a la composición sociodemográfica, se detecta un rasgo muy característico: de cada 10 personas mayores sin jubilación ni pensión, 9 tienen entre 60 y 74 años. Se trata de una presencia mucho mayor de este subgrupo que en la población general, aun cuando se descuenta a los varones menores de 65 años que aún no han alcanzado la edad jubilatoria. A su vez, 7 de cada 10 de estas personas son mujeres, pero en este caso la cantidad está levemente por encima de la registrada por las mujeres en la población general.

