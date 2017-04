Fracasa deducción de alquileres

Tal como lo adelantamos cuando se reglamentó la modificación en el impuesto a las ganancias, los propietarios no entregan facturas por el pago mensual del alquiler y los inquilinos no pueden deducir ese concepto del impuesto a las ganancias. Por su parte, AFIP no estableció ningún mecanismo para controlar esta situación.

Hace un mes y medio el titular de AFIP, Alberto Abad, firmó la resolución 4003-E, que reglamenta la modificación en el impuesto a las ganancias votada el año pasado por el Congreso Nacional. Desde entonces, cada contribuyente que alquila una vivienda puede descontar hasta el 40% de lo que paga del tributo, con un tope equivalente de $51.967 por año.

Para hacerlo, el inquilino debe ingresar a la página de AFIP y adjuntar el contrato de alquiler en un archivo PDF. Luego, cada mes, debe cargar en el fisco los datos de la factura que sirva de comprobante de pago del alquiler: número de cuit, fecha y monto.

Como era de esperarse, los propietarios se niegan a entregar facturas oficiales para evitar el pago del monotributo (o régimen general) y de ingresos brutos. De esta forma, los inquilinos no acceden a la deducción del alquiler.

En su momento, el titular de AFIP alentó a los inquilinos a hacer la denuncia en caso de que no reciban facturas oficiales, pretendiendo que estos actúen como inspectores del organismo recaudador. Cabe señalar, que la mayoría de las familias que alquilan su vivienda optan por no hacer la denuncia para evitar conflictos con el propietario, que puedan derivan en la no renovación del contrato. También observamos en este tiempo que las inmobiliarias ofrecen departamentos a distinto precio en caso de que el inquilino interesado exija factura o no.

En nuestro país la gran mayoría de los alquileres están en negro y nadie tiene registro de quienes son propietarios e inquilinos. En este contexto, para que la deducción del alquiler en ganancias no sea sólo letra escrita, es necesario que AFIP tengan un rol más activo y no delegue el control del mercado inmobiliario en los inquilinos.

Es fundamental entender que la implementación de esta deducción solo podrá ser llevada a cabo si se legaliza el mercado de la vivienda. Esto quiere decir tener un sistema claro y legal de firmas de contratos y de facturación del canon locativo.