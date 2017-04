Solá: “La polarización es un fenómeno que impide pensar”

“Con esta situación economía cada vez más angustiante, con Pymes cerrando, con gente que no llega a fin de mes, con pérdida del salario real y poder adquisitivo, podrán hacer muchas campañas y tapas de diarios pero no van a remontar”, continúo. Por ultimo Solá fue tajante y disipó todas las dudas sobre su futuro electoral: “Yo soy parte del Frente Renovador y mi intención es ser candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires”.

