El tango vuelve a Palermo. Il Fratelli Produzione y Ménage á trois

El tango volvió a Palermo, de origen marginal y prostibulario, durante la primera mitad del siglo XX el tango se convirtió en la música ciudadana por excelencia. Las huellas de aquella época dorada todavía se pueden sentir por las calles “¡Maldito seas, Palermo! Me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar, porque el vento los domingos me patino con los pingos en el Hache Nacional”. El tango se siente en Buenos Aires todo el año pero no todos los días grandes figuras visitan “el rioba”, bailarines y músicos el 20 de Abril van a hacer del tango una verdadera milonga a “todo trapo”.

