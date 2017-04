La guerra del INCAA: Comunidad Cinéfila se moviliza a la puerta del Cine Gaumont.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) tendrá más modificaciones en su plantilla de gerentes. La información la confirmó el titular del Ministerio de Cultura, Pablo Avelluto, que dio explicaciones en una entrevista por la salida de Alejandro Cacetta.

El funcionario afirmó que no desconfía de la honestidad del ahora ex titular, pero que, durante la gestión que llevó adelante “se quedó corto” con los cambios y que “no se animó a meterse con los bolsones de irregularidades” que supuestamente hay en el organismo.

“Yo no vengo de la politica, sino de otro lado. De pronto, vos queres ir a fondo con los cambios y te encontrás con expedientes llamativos que hablan de viajes, sobreprecios, contrataciones, pasajes, publicaciones, y obras. ¿Qué hacés? Una opción es mirar para otro lado. El famoso siga-siga. La otra fue llamarlo varias veces para saber de qué se trata. No me convenció. Entonces lo removí, fui a la Oficina Anticorrupción y denuncié el caso”,

¿Cómo empezó la crisis actual?

El día martes 11 de abril, el periodista Eduardo Feinmann realizó un informe en el programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino sobre la “Corrupción en el INCAA”. En el mismo afirmaba tener documentación que comprometía al entonces presidente del INCAA, Alejandro Cacetta y al rector de la ENERC, Pablo Rovito. La acusación más grave fue culpar a Rovito de malversación de fondos: Feinmann afirmó que el rector de la Escuela de Cine recibió 8 millones de dólares y no construyó ni un metro cuadrado. Si vamos a los hechos reales, en los últimos dos años, en la ENERC (ubicada en Moreno 1199) se construyó un piso nuevo y se remodelaron enteramente otros dos. Y lo más importante de todo: se abrieron cuatro nuevas sedes en diferentes puntos del país (NOA, NEA, CUYO y Patagonia) para que la sede central no sea la única opción para el que quiere estudiar en la ENERC. En la apertura de estas sedes estuvo el Ministro de Cultura Pablo Avelluto.

¿Qué provocó?

Pablo Avelluto solicitó la renuncia del presidente del INCAA, Alejandro Cacetta, por sospecha de malversación de fondos; la documentación al respecto fue enviada a la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso. El ministro de Cultura aclaró que no duda del honor de Casetta, pero que debajo de él hubo supuestas denuncia por irregularidades ante las cuales el ahora ex presidente del INCAA no reaccionó de la forma que Avelluto esperaba. En su lugar se designó al por entonces vicepresidente, Ralph Haiek, como nuevo responsable del INCAA.

¿Cómo reaccionó la Industria Audiovisual?

A partir de toda esta situación, los trabajadores de la industria audiovisual se reunieron para repudiar los dichos por Eduardo Feinmann y el accionar del Ministro de Cultura. Esto se debe a que, en primer lugar, Alejandro Cacetta tiene el reconocimiento y respaldo de la mayoría de sus colegas. Tiene amplia trayectoria en el mundo del cine nacional (trabajó en Pol-Ka y Patagonik, donde fue productor y co-productor en más de 40 películas) y había sido designado al frente del INCAA por recomendación de Juan José Campanella y con el respaldo de casi todos los diferentes sectores audiovisuales. Así es que Cacetta recibió apoyo cuasi unánime tras su tumultuosa salida: no sólo de las diferentes asociaciones que nuclean a los técnicos de la industria, sino también de periodistas, críticos y figuras como Adrián Suar y del mismo Campanella. El mismo apoyo recibió Pablo Rovito, quien fuera elegido por concurso como rector de la ENERC (primera vez que se eligió rector bajo esa modalidad) y de quien, su desempeño a cargo de la institución, alumnos, egresados y docentes, no dudan en elogiar. Su continuidad está en duda y su nombre quedó en el ojo de la tormenta a partir de las acusaciones sin sustento antes mencionadas.



¿Cómo sigue?

Avelluto advirtió que este lunes habrá nuevos despidos y cambios en el Instituto Nacional de Cine. La industria audiovisual y la comunidad de la ENERC están en alerta. Piden que se mantenga la autarquía del INCAA y que no se elimine o altere la Ley de Cine mediante la cual se financia la institución (explicada más arriba). Por su parte, también se pide la continuidad de Rovito al frente de la Escuela de Cine y, en caso de no ser esto último posible, que el nuevo rector se elija bajo un concurso transparente y democrático. Se convocó a una nueva asamblea el miércoles 19 a las 19 en el Gaumont, día de apertura del BAFICI y a una marcha al INCAA (Lima 319), donde también habrá una conferencia de prensa, este lunes 17 a partir de las 12.

El Cineclub Comunidad Cinéfila tuvo el gran placer de tener como sede, en algunas de sus funciones del año pasado, el auditorio de la ENERC, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, este año íbamos a retomar este espacio como sede también.

Como algunos sabrán, hace unos días que toda la comunidad audiovisual está movilizada por la destitución del presidente del INCAA Alejandro Cacetta y del rector del ENERC Pablo Rovito por sospechas de corrupción denunciadas de una manera burda por el animador Eduardo Feinmann en el programa Animales Sueltos.

Por nuestra experiencia podemos dar testimonio que todos y cada uno de los trabajadores de esta hermosa institución realizan sus tareas con pasión desde su rector Pablo Rovito, los organizadores de las actividades abiertas a la comunidad, los geniales muchachos de la Biblioteca del ENERC que difunden con un inmensa dedicación todo el material que tienen en su acervo sobre cine argentino. La Escuela es un ejemplo, ante el mundo del cine, de formación profesional fruto de la Educación Pública. Muchos de los mejores directores argentinos se formaron allí.

Por esta situación, como espacio de formación y difusión del cine argentino apoyamos las acciones que la comunidad audiovisual han decidido realizar frente a claros indicios del gobierno de acceder de manera impune a los fondos destinados a la financiación de nuestro cine argentino.

¿Cómo es el funcionamiento del INCAA y que es la ENERC?

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es un ente autárquico pùblico no estatal, es decir, es un ente que se autofinancia y no recibe una partida del Presupuesto Nacional. Su función primordial es la administración del Fondo de Fomento, el que permite, a través del otorgamiento de subsidios, que se hagan las películas argentinas que vemos en los cines y que giran alrededor del mundo ganando, en muchos casos, premios en los festivales más reconocidos. La retribución que hace el cine subsidiado por el INCAA vuelve al Fondo de Fomento a través de gravámenes especifìcados en la Ley de Cine, como el 10% de cada entrada de cine vendida y el 25% de la recaudación del ENACOM (ex AFSCA) la cual se consigue por impuestos que se cobran a empresas privadas de radiodifusión en el país (Ley 26.522).

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) es la Escuela de Cine del INCAA. Es una institución pública, gratuita y federal con sedes en Jujuy, Formosa, San Juan, Neuquén y CABA. Su función es formar profesionales de calidad en las distintas áreas audiovisuales como Realización, Guión, Producción, Montaje, Dirección de Sonido, Arte y Fotografía. Forma parte de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina (FEISAL) y posee convenios con escuelas como la EICTV de Cuba, la ECAM de España y ESAV de Francia, entre otras. Además, la ENERC ofrece numerosos cursos sobre temas específicos de la actividad audiovisual, orientados a la comunidad, a graduados de carreras audiovisuales y a profesionales del sector audiovisual.