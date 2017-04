La jugada de Larreta: Martín Lousteau vs Elisa Carrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La idea central de Horacio R. Larreta es desgastar a todo trapo a Martín Lousteau y a Elisa Carrió que se presentará a las elecciones legislativas de octubre en la Ciudad, para ello era importante sacarla del medio de la gran pelea y polarización de Macri vs Cristina o Vidal vs Cristina, todo fue meticulosamente preparado y anunciado en su participación en el programa historico de “Almorzando con Mirtha Legrand” donde comentó cuáles son los planes que tiene preparados. Es decir desgastar al máximo a la UCR que juega en la B hace años y gastarlos en las legislativas para no perder ni alfiles ni peones para la gran batalla del 2019, donde el PRO quiere hacer historia, si cambiemos pierde en octubre del 2017 la culpa será de la UCR es decir de los dos candidatos Lousteau y a Carrió, si gana en el 2017, los grandes ganadores serán Cambiemos es decir Larreta y Macri.

En todos los casos el gran perdedor es la UCR Capital que no encuentra al candidato ideal. Pero ojo, Elisa Carrió es la gran destructora de los espacios, así que la estrategia de Larreta puede sufrir una caida tremenda si Elisa la lider de ECO se enfada y se enoja, en ese caso pude dar vuelta el barco, hacer perder a Cambiemos hacer ganar a Martín Lousteau, con Elisa Carrió nunca se sabe, es el animal político más astuto de Argentina, si no pregunten en el Partido Socialista como les dejo el trasero. En este sentido Alfonsín dijo “El radicalismo se entera por los diarios de lo que hace el Gobierno”. El diputado nacional por la UCR definió a su partido como “un convidado de piedra” en la coalición de Gobierno, hoy manejada por el PRO. También dio su apoyo a Lousteau.

Para entender bien esto de contar los votos antes de las elecciones, la consultora explica lo siguiente, “Hay un 25 o 30 por ciento de argentinos que son votantes fieles al kirchnerismo y otro 25 por ciento que se inclina por Cambiemos”, explica Mariel Fornoni, directora de Management & Fit. “El 50 por ciento restante -afirma- no tiene una pertenencia sólida con ningún espacio político y definen su voto según el escenario económico, político y social en el que se encuentre al momento de votar. Ese segmento es el que inclina el resultado de la elección”.

Voceros del Frente Renovador, como Graciela Camaño -jefa de campaña de Massa- y Daniel Arroyo, creen que el Gobierno salió a confrontar con el kirchnerismo después de las marchas del 1A y “agitar la grieta” para evitar que se hable de la situación económica actual.



Volviendo a Carrió

“¿Va a anunciar algo hoy?”, le preguntó anciana conductora a la regordeta diputada por la Coalición Cívica-ARI y una de las principales referentes electorales de Cambiemos.

“Mi lugar de trabajo es Capital pero podría probar residencia en la Provincia y tendría que cambiar el domicilio legal. No lo voy a hacer porque María Eugenia (Vidal) no desea que yo sea senadora y lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia”, comenzó Carrio y agregó: “El PRO decidió que en la Provincia de Buenos Aires sea sólo del PRO”.

Además, la diputada señaló que Jaime Durán Barba también le dijo que no tiene que ser candidata por la Provincia de Buenos Aires. Y a su vez, relató que razones de salud sería “un sacrificio enorme desde el punto de vista personal”.

Ante estas declaraciones, se desprende que Carrió será candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. “Ser senadora es lo último; además con este Senado creo que me terminó tirando, no sé qué hago, denuncio a la mitad de los senadores”, expresó.

La actual diputada, señaló que si Vidal se lo pidiera haría el esfuerzo y confesó que la gobernadora no fue tan directa en su pedido, sino que la decisión se trata más de un sentimiento compartido.

En Capital Federal, Carrió se reunió en los últimos días con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y es en ese distrito donde Cambiemos busca neutralizar la figura de Martín Lousteau, quien renunció a la Embajada de Estados Unidos para dedicarse a la campaña electoral en su propio espacio.

Además, la diputada se defendió de las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito. “Eso viene de Ritondo y de Mauricio D’Alessandro. Hasta narcotraficante me dicen”, agregó antes de afirmar que “si sigue así, no me presento, para que me investiguen. Paso a ser una ciudadana común. Pero que sepan que sin fueros sigo siendo la que soy”.

Por último, volvió a atacar al presidente de la Corte Suprema de Justicia. “Un día, el Presidente me va a pedir de rodillas que le saquen a Lorenzetti. Porque Lorenzetti lo va a extorsionar”, concluyó.