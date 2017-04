Argentinos vs Delincuentes: La pulseada por la Ley 24.660 ó la “joda” de las salidas transitorias

La delincuencia organizada no quiere perder beneficios y se inician motines en todas las carceles del país. La Protesta de presos en la cárcel de Devoto se inicia con huelga de hambre y quema de colchones, la primera en amotinarse es la Carcel de Devoto, y se espera que se extienda por todo el país. El crimen organizado no quiere hacerse cargo de los homicidios y violaciones, los delincuentes quieren seguir con la puerta giratoria, mientras que el pueblo reclama justicia y los políticos van detrás del carro incendiado, o mejor dicho, detrás del cortejo funebre de las miles de victimas que hoy están muertas en ocasión de robo o en ocasión de secuestro y violación. Llegó el momento donde el Congreso Nacional se tiene que ubicar de un lado u el otro.

