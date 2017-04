Leo Anzalone: “Si Avelluto busca transparencia que primero explique los 3 millones de Euros gastados en Madrid”

Para finalizar, Anzalone sentenció: “lo del INCAA es otra muestra del ‘si pasa, pasa’, un revanchismo que no pueden disimular, lo utilizan como globo de ensayo ante el enojo de muchas personas con los actores vinculados al gobierno anterior y ciertos contratos que se fueron conociendo para después avanzar con otras cosas; comenzaron una caza de brujas para separar aún más a los argentinos, pero no les va a dar resultado mucho tiempo más”.

Sobre este tema se le consultó al dirigente de Ser, Leo Anzalone, quien aseguró que “me da la sensación que es un caso parecido a Aerolíneas o PAMI, el gobierno nacional tiene objetivos non sanctos y los que renunciaron no quieren ser cómplices” a lo que Anzalone sumó: “Si echa a Cacetta, Avelluto debería dar un paso al costado hasta que se aclare la denuncia que tiene en contra por tres millones de dolares por irregularidades en la Feria ARCO en Madrid”.

