Programa de acompañamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad psico-social

Se puso en marcha el Convenio con la Asociación Civil “EnlacesTerritoriales” y el CEDyATen el barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires, llevando adelante un programa de acompañamiento integral orientado al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad psico-social y económica denominado NOW.

