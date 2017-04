La odisea de alquilar si sos mujer

Las alternativas habitacionales en hogares, refugios y hoteles no alcanzan y una vez asistidas en estos lugares quedan nuevamente dependiendo de sus familiares y muchas veces teniendo que volver con el agresor. Además, por la falta de recursos económicos, las mujeres no encuentran forma de acceder al mercado de alquileres. Quedando afuera de la competencia feroz que vivimos todos y todas los inquilinos de la Ciudad.

En el caso de las mujeres en situación de violencia de género se complejiza la problemática. Habitualmente son ellas las que se retiran de su hogar con sus hijos para poder salir de la violencia, pero en esta “salida”, suelen no recuperarse los documentos necesarios para una supuesta futura transacción de alquiler. No solo la pérdida material de todas sus posesiones hace inviable el acceso a una vivienda en alquiler, muchas de las mujeres que sufren violencia (o acaban de atravesar por ella) no tienen un trabajo que les otorgue los recursos económicos y recuperar su autonomía. Asimismo, en la mayoría de los casos, las mujeres y sus hijos rotan de casa en casa -y de barrio en barrio- desvinculándose de su tejido comunitario o redes de servicios.

Este tipo de preguntas deben contestar ellas por ser mujeres cuando necesitan alquilar: “¿Tenés hijos? ¿Cuántos?” Cada vez se encuentran más avisos discriminatorios con cláusulas que especifican “sin niños” reduciéndose así las opciones de alquiler para las mujeres madres. “¿Estás casada o separada?” Las mujeres solteras o separadas muchas veces dependen de la firma de terceros o ex parejas para reunir y certificar el monto mínimo de ingresos requeridos. “¿Qué trabajo realizás?” El nivel más alto de trabajo informal es realizado por las mujeres (34,6% en mujeres, 31,8% en varones, según datos del 2013), esto ocasiona que muchas mujeres no puedan demostrar sus ingresos.

No obstante, esta clara desigualdad de poder entre el mercado inmobiliario y los inquilinos se profundiza aún más cuando son las mujeres quienes deciden alquilar, ya sea por “dueño directo” o a través de una inmobiliaria. Buscar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires no es tarea sencilla de por sí, pero se transforma en una verdadera odisea cuando deben encararla Ellas.

This entry was posted in Ciudad Política . Bookmark the permalink