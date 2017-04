Soy adulto…debo vacunarme?

 Además, y de manera opcional, se sugiere la vacuna contra el virus Herpes zóster que causa el trastorno popularmente conocido como “culebrilla”. Esta vacuna está indicada para los adultos mayores de 50 años (hayan padecido o no la enfermedad). En realidad, es el mismo virus que causa la varicela en los niños, que permanece latente en el cuerpo y se manifiesta como “culebrilla” en los adultos. La reactivación del virus genera erupción en la piel y cosquilleo. Para prevenir que el virus “se reactive” y evitar la complicación, los mayores de 50 se pueden colocar una dosis única contra el Herpes zóster, que es una versión más concentrada de la vacuna contra la varicela que reciben los niños. La vacuna no está incluida en el calendario oficial de la cartera de salud nacional.

gr también deben recibirla para disminuir la circulación del virus en el grupo familiar. La gripe es más frecuente entre los mayores y las complicaciones que pueden aparecer después de una gripe, en particular las neumonías bacterianas graves, suelen darse generalmente en las personas no vacunadas

 Vacuna doble adultos contra el tétanos y la difteria. Esta vacuna debe ser recibida por toda la población adulta con refuerzos cada 10 años. Las personas que no están protegidas contra el tétanos, (infección grave causada por una toxina generada por una bacteria que se puede transmitir por heridas, punciones sucias o quemaduras en cualquier persona no vacunada) deben hacerlo. Y por otro lado, las personas que recibieron la vacuna contra la difteria cuando eran pequeñas, con el transcurso del tiempo puede ir perdiendo la inmunidad por eso la importancia de volver a aplicarla. Esta infección bacteriana se propaga fácilmente a través de los estornudos y la tos, y si bien en la actualidad su frecuencia es menor, sus complicaciones pueden ser muy graves.

La necesidad de vacunarse no termina al hacerse adulto pero muchos no lo saben y el gran desconocimiento parte porque desde su origen las políticas públicas sobre inmunizaciones se enfocaron en los niños, pero durante los últimos 10 años la Organización Mundial de la Salud ha impulsado una transición hacia el resto de la población.

