Elisa Carrio confirmó que será candidata a diputada nacional por la Capital

Sobre la economía dijo a la prensa “La suba de tasas es primitiva. Todo puede terminar en una situación muy complicada. A la pyme exportadora hay que subsidiarla, no puede soportar esa carga impositiva. Hay que facilitar la exportación, hay que subsidiarles los aportes patronales”. “Soy perseguida por sectores internos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Respeto a la gobernadora, la quiero mucho. No podría haber sido candidata a senadora en la Provincia. No podría haber hecho campaña con Ritondo y Bressi, o ir a Vicente López”, advirtió.

Sobre las demandas que pesan sobre ella dijo: “Si pierdo las demandas con Lorenzetti y Aníbal Fernández, se quedarán con mi casa y me iré a un geriátrico. No tengo auto, creo que merezco a los 60 años, tener una casa muy linda para que todo el mundo pueda estar”.

También cuestionó a su ex aliado político, el ex embajador en Washington Martín Lousteau, de quien dijo: “No sé a qué vino”.

