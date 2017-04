Trastornos de alimentación, cómo evitar que los niños los adquieran

“Deberíamos como padres diferenciar el concepto de esquema corporal, entendido como la imagen corporal o representación que cada quien tiene de su propio cuerpo, de la apariencia física; es decir, el conjunto de características físicas y estéticas que nos hacen ser percibidos como diferentes unos de otros, factor importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales y que es medida en términos de perfil correcto o incorrecto, el cual está basado en la actual definición de belleza. Efectivamente no es lo mismo la construcción de la relación del pequeño con su cuerpo, a la imagen y los valores estéticos de turno”, sintetiza Bregua. “En este tipo de patologías siempre existe un patrón social de mala comunicación: quien se comunica mal con la comida también se comunica mal socialmente. Es decir que es una persona a la que le cuesta vincularse socialmente y que antepone las reglas a los objetivos, porque de esa manera siente que controla una situación, a pesar de que tiene mucho miedo, y que no se puede desempeñar con fluidez. Entonces, esta patología alimentaria se transforma en una manera de esconder dificultades sociales y de adaptación. Estas personas piensan más de lo que sienten, y son esclavas de sus propias organizaciones, porque es su manera de sentir que tienen control sobre algo. Después está el miedo a enfermar y el miedo a socializar, que son paralelos”, describe Bello al definir cómo se comportan quienes tienen trastornos con la comida. De esta manera, al ser patologías que tienen un anclaje social, es muy fácil que estas actitudes enfermizas pasen a los niños que aprenden con el ejemplo. Por eso, al momento de pensar en una dieta para ellos es mejor consultar con un pediatra que nos mantenga alerta sobre sus necesidades nutritivas y de aprendizaje.

En este sentido, Mabel Bello, directora médica de la entidad,, pone la atención sobre estos nuevos trastornos que están siendo vendidos como buenas práctivas. “La ortorexia es la obsesión por comer saludable, es un trastorno alimentario, como la bulimia y la anorexia que constituyen patologías en el orden alimenticio. Esta patología puede interferir negativamente en la vida de la persona que la padece. Generalmente, quienes sufren este desorden prefieren pasar hambre (incluso por largos periodos de tiempo) a comer alimentos que, a su parecer, son impuros, es decir, con altos contenidos de aditivos, grasas y más. Estas personas pueden dejar de ir a restaurantes, comida rápida o fast food, e incluso a casa de familiares y amigos por el simple temor de los alimentos que puedan llegar a ingerir.” ¿Cómo evitar que nuestros niños sufran por la comida? ¿Cómo no transmitirles nuestros propios problemas? Con el ejemplo, esa es la manera, por eso el foco del trabajo debe estar puesto en los adultos para que éstos se transformen en comunicadores de hábitos adecuados. “Lo que debemos es brindarle una consigna clara enmarcada en una rutina a cumplir. Se trata de una rutina de alimentación que hará que en determinados momentos del día se ingiera tal o cual alimento, de manera ordenada, con el ritual que cada familia tenga de ello: la mesa, el encuentro, apagar la televisión, suspender las actividades por un momento, higienizarse las manos, entre otras. Asimismo, es importante evitar el picoteo tanto de los adultos (modelos a seguir) como el de los pequeños. Una vez más la rutina debe establecerse y las medidas saludables las acompañan: en este sentido no estará permitido comer cualquier cosa a cualquier hora, y se tomarán medidas alimenticias: no es lo mismo comer galletitas o golosinas que trozos de queso o frutas”, aconseja Bregua.

